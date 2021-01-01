"أوتشا": الاحتلال قتل 3 فلسطينيين وأصاب 62 واعتقل 172 في اسبوعين

القدس المحتلة/سما/

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 26 مبنًى فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة رخص البناء.

وأوضح المكتب في تقرير "حماية المدنيين" الذي يُغطي الفترة ما بين 2 و15 آذار/ مارس الحالي، أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 42 مواطنا فلسطينيا، من بينهم 24 طفلًا، وإلحاق الأضرار بـ 120 آخرين على الأقل.





وذكر التقرير أن 3 صيادين فلسطينيين استشهدوا، حين وقع انفجار على قارب فلسطيني قبالة ساحل خانيونس في غزة، وهما شقيقان وابن عمّهما، وبعد إجراء تحقيق، خلصت وزارة الداخلية في غزة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسبب في مقتل الصيادين الثلاثة.

وأصيب 62 فلسطينيًا، بينهم 9 أطفال، أصيبوا بجروح خلال هذه الفترة، خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، فيما نفذت قوات الاحتلال 193 عملية بحث واعتقال، واعتقلت 172 فلسطينيًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بينهم 15 طفلا، وسجلت محافظة رام الله أعلى عدد من هذه العمليات (48)، وتلتها محافظتا الخليل (37) والقدس (35).

وجرح مستوطنون إسرائيليون، 6 فلسطينيين بجروح في محافظة الخليل، وألحقوا الأضرار بممتلكات تعود للفلسطينيين، بما فيها مركبات وأشجار.





وفي قطاع غزة، أشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال، أطلقت النيران التحذيرية في 28 مناسبة على الأقل، قرب السياج الحدودي أو قبالة ساحل غزة بحجة فرض القيود على الوصول، مما أدى إلى إصابة صياديْن وإلحاق الأضرار بقاربهما.

وفي 3 مناسبات أخرى، جرّفت القوات الإسرائيلية، أراضي مزارعين على مقربة من السياج.