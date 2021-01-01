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الخارجية:تسجيل حالتي وفاة وإصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية

الجمعة 19 مارس 2021 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية:تسجيل حالتي وفاة وإصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية



رام الله/سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الجمعة، بتسجيل حالتي وفاة وإصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 381 وفاة، والإصابات إلى 13302 إصابة، منذ بدء الجائحة.

وفي هذا السياق، ذكرت سفارة الفلسطينية لدى البرازيل، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية للمواطن جميل عثمان، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 11، فيما سجلت 19 إصابة سابقة.

وفي المملكة العربية السعودية، أفادت السفارة والقنصلية العامة لدى المملكة بتسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس اليوم في صفوف الجالية للمواطن حسن علي حسين عبد النبي (55 عاما)، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 115 حالة.


وفي أوكرانيا، أفادت السفارة بتسجيل إصابة جديدة بالفيروس في السفارة، وأشارت إلى أن وضعها الصحي مستقر وهي في الحجر المنزلي، مضيفة أنه بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي تم تعقيم السفارة، وخضع طاقمها للفحص الطبي، وسيتم الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في أوكرانيا، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية بأوكرانيا إلى 11 إصابة.

#وزارة الخارجية والمغتربين #الجالية الفلسطينية

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