صورة .. قصة سؤال القاضية ممكن في امتحان جامعة المنوفية

القاهرة / سما

تابعت جماهير نادي الزمالك المصري، واقعة تجاوز آخري بعد أن قام أستاذ في امتحان مادة العمارة في كلية الهندسة جامعة المنوفية، بطلب تصميم شعار يحتوي على اللون الأحمر وعبارة "القاضية ممكن".

جاء ذلك بعد أيام قليلة على واقعة "وفاة اللاعب أشرف بن شرقي الملفقة" في أحد أسئلة امتحان مادة القانون الدولي للفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة سوهاج".

ونُشرت صورة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتباين ردود الأفعال بين أهلاوية مؤيدين لما قام به الأستاذ، وزملكاوية معارضين للفعل، ومطالبين بإحالته للتحقيق، واعتذاره هو، والجامعة، عما قام به، باعتباره تجاوزًا في حق الفريق وجماهيره، واعتبار تلك الجملة "مادة للسخرية".

وأكد أستاذ المادة في امتحانه الذي أثار ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "عبارة القاضية ممكن تحوّلت من مجرد تعليق رياضي شهير (ارتبط بهدف فوز الأهلي على الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الأخيرة)، إلى حالة تصف أي مشكلة يتم حلها في اللحظات الحاسمة، وهو ما جعل شركات إنتاج الشعارات في القاهرة تخلدها بشعار من إنتاجها مبيّن في الصورة، فلو كنت موضع هذه الشركة في مساحة 10*10 سم مربع صمم لوغو لتلك المناسبة بطريقتك باستخدام مجموعة لونية من التي درستهم بشرط احتوائها على اللون الأحمر وعبارة القاضية ممكن".

وعلّق عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، على الواقعة قائلًا، "هذا الأمر منوطة بالرد عليه جامعة المنوفية سواء رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المستشار الإعلامي للجامعة.. وهناك تنسيق في العمل الإعلامي بين الوزارة والجامعة".





ويقول رئيس جامعة المنوفية عادل مبارك لموقع "سكاي نيوز عربية"، "لم يتم إخباري بالواقعة بعد ولم نعلم عنها شيئًا، ولكن سيتم الاستفسار عنها من رئيس الجامعة وأستاذ المادة".

وأكد عميد جامعة المنوفية، "طلبت من عميد الكلية التحقيق في الأمر، وإرسال مذكرة عمّا حدث.. وفي حال وجود أي تجاوز لن يكون هناك أي تهاون في اتخاذ القرارات المناسبة للواقعة".

وذكر رئيس جامعة المنوفية أنّ "تلك الواقعة تختلف تمامًا وكليًا عن واقعة اللاعب أشرف بن شرقي التي ذكر فيها مدرس المادة اسم شخص ما وادعى وفاته بكورونا.. ومن الممكن أن يكون الأستاذ حاول أن يجعل الطلاب يفكرون ويخلق لهم مساحة للتفكير والإبداع".