المبادرة: اغتيال الشيخ عاطف حنايشة جريمة بشعة لن تكسر المقاومة الشعبية

رام الله /سما/

وصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اغتيال الشيخ عاطف حنايشة بالرصاص الحي أثناء مظاهرة للمقاومةالشعبيةفي بيت دجن بالجريمة الوحشية والبشعة .

وقال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على رأس الشهيد من مسافة صفر بهدف اغتياله، وأنهدف الجريمة البشعة قمع المقاومة الشعبية المتواصلةضد الاحتلال والاستيطان.

و أكد البرغوثي أن هذه الجريمة لن تكسر المقاومة الشعبية بل تزيدها اشتعالا، و إن كانت تؤكد تورط جيش الاحتلال في جرائم حرب متكررة ضد الشعب الفلسطيني سيحاسب عليه طال الزمن أو قصر.