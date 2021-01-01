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المبادرة: اغتيال الشيخ عاطف حنايشة جريمة بشعة لن تكسر المقاومة الشعبية

الجمعة 19 مارس 2021 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
المبادرة: اغتيال الشيخ عاطف حنايشة جريمة بشعة لن تكسر المقاومة الشعبية



رام الله /سما/

وصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اغتيال الشيخ عاطف حنايشة بالرصاص الحي أثناء مظاهرة للمقاومةالشعبيةفي بيت دجن بالجريمة الوحشية والبشعة .

وقال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على رأس الشهيد من مسافة صفر بهدف اغتياله، وأنهدف الجريمة البشعة قمع المقاومة الشعبية المتواصلةضد الاحتلال والاستيطان.

و أكد البرغوثي أن هذه الجريمة لن تكسر المقاومة الشعبية بل تزيدها اشتعالا، و إن كانت تؤكد تورط جيش الاحتلال في جرائم حرب متكررة ضد الشعب الفلسطيني سيحاسب عليه طال الزمن أو قصر.

#حركة المبادرة الوطنية #الشيخ عاطف حنايشة

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