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الشرطة تفض حفلي زفاف وتحرر مخالفات في نابلس

الجمعة 19 مارس 2021 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تفض حفلي زفاف وتحرر مخالفات في نابلس



نابلس /سما/

فضت الشرطة والاجهزة الامنية حفلي زفاف وحررت 35 مخالفة بحق اشخاص لم يلتزموا بإجراءات الوقاية والسلامة في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة والأجهزة الأمنية فضت حفلي زفاف في بيت مرين وعزموط لمخالفتهما قرار الحكومة الخاص بحالة الطوارئ المعلن عنها، وحررت 35 مخالفة بحق اشخاص غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية، ونفذت 4 جولات تفتيشيه على المخالفين للقرارات الإغلاق في المدينة.

وناشدت الشرطة المواطنين الالتزام بحالة الإغلاق وتقيد الحركة إلا للضرورة القصوى والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية.

#الشرطة الفلسطينية

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