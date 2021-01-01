الشرطة تفض حفلي زفاف وتحرر مخالفات في نابلس

نابلس /سما/

فضت الشرطة والاجهزة الامنية حفلي زفاف وحررت 35 مخالفة بحق اشخاص لم يلتزموا بإجراءات الوقاية والسلامة في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة والأجهزة الأمنية فضت حفلي زفاف في بيت مرين وعزموط لمخالفتهما قرار الحكومة الخاص بحالة الطوارئ المعلن عنها، وحررت 35 مخالفة بحق اشخاص غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية، ونفذت 4 جولات تفتيشيه على المخالفين للقرارات الإغلاق في المدينة.

وناشدت الشرطة المواطنين الالتزام بحالة الإغلاق وتقيد الحركة إلا للضرورة القصوى والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية.