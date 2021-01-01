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حماس تدعو لتفعيل المقاومة الشعبية ردا على استشهاد حنايشة

الجمعة 19 مارس 2021 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو لتفعيل المقاومة الشعبية ردا على استشهاد حنايشة



غزة /سما/

نعت حركة حماس شهيدها البطل الشيخ عاطف حنايشة مؤذن مسجد موسى بن نصير في قرية بيت دجن شرق نابلس، والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات البطولية التي شهدتها البلدة عقب صلاة الجمعة.

وتوجهت حماس بالتحية لأهالي بيت دجن على تصديهم لمحاولات قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال السيطرة على أجزاء من أراضي البلدة، وإن دماء الشيخ عاطف اليوم تكتب ملحمة شرف وبطولة ستظل تذكرها الأجيال.

واكدت أن تفعيل المقاومة أشكالها كافة هي القادرة على لجم الاحتلال ووقف مخططاته، واقتلاع خيام المستوطنين التي أصبحت تنتشر كالأورام السرطانية في الضفة المحتلة.

#حركة حماس #الشيخ عاطف حنايشة

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