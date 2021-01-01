  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس لقاحات "أكسفورد": نحن نحارب الفيروس وليس اللقاحات

الجمعة 19 مارس 2021 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس لقاحات "أكسفورد": نحن نحارب الفيروس وليس اللقاحات



القدس المحتلة /سما/

قال أندرو بولارد، الذي يدير مجموعة "أكسفورد" للقاحات، إنه مطمئن لأن أنظمة مراقبة السلامة أكدت فعاليتها بعد أن دعم الاتحاد الأوروبي والمنظمون البريطانيون لقاح "أسترازينيكا".

ولفت بولارد إلى أن "ما يجب أن نركز عليه الآن هو أن هذا مطمئن بشكل لا يصدق.. العمليات تعمل ومراقبة السلامة التي نتوقعها جميعا من سلطاتنا تحدث"، مشددا على "أننا بحاجة لمواصلة مراقبة السلامة، لكن في النهاية نحن نحارب الفيروس وليس اللقاحات".

وسبق أن علقت مجموعة دول تابعة للاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا، اعتماد لقاح "أسترازينيكا" الذي تنتجه مجموعة "أكسفورد" بالتعاون مع السويد، على خلفية معلومات تفيد بأثار جانبية محتملة متعلقة بجلطات دموية مكتشفة لدى المطعمين بهذا اللقاح.

وفي ظل هذه التطورات قالت لجنة سلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية إن جدوى استخدام لقاح "أسترازينيكا" تفوق مخاطره، وأوصت باستمرار التطعيم به."رويترز"

#فيروس كورونا #لقاحات كورونا

الأكثر قراءة اليوم

قيادي فتحاوي عن مبدأ الشراكة مع حماس: ماذا جرى عند ساعة الانتخابات؟

"ماما سامية"... أول رئيسة أفريقية مسلمة ومحجبة (صور)

تركيا تبلغ قنوات الإخوان رسميًا بمنع الهجوم على مصر ووقف البرامج السياسية

اسعار العملات مقابل الشيكل

السعودية .. سبب وفاة اللواء إبراهيم المنيع

لجنة الانتخابات تصدر تنويهاً مهماً للرأي العام

صحيفة عبرية: إسرائيل والانتخابات المقبلة.. من ائتلاف برأسين إلى حكومة مسخ!

الأخبار الرئيسية

موقع إسرائيلي: الحرب المقبلة مع حركة حمـاس في غزة ستكون مؤلمة ومرعبة

غانتس: منعتُ سلسلة من الهزائم الجيوسياسية الخطيرة قبل التطبيع مع دول عربية

21 وفاة و1851 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

الشهيد حناينة

صور و فيديو: شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي في بيت دجن شرق نابلس

قناة عبرية : رئيس الشاباك التقى سرا الرئيس عباس ونقل له رسالة تحذير شديدة

اعلان سما رسائل