  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

موقع إسرائيلي: الحرب المقبلة مع حركة حمـاس في غزة ستكون مؤلمة ومرعبة

الجمعة 19 مارس 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع إسرائيلي: الحرب المقبلة مع حركة حمـاس في غزة ستكون مؤلمة ومرعبة



القدس المحتلة /سما/

قال أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) العبري، أن الحرب المقبلة ضد حركة حماس في قطاع غزة، ستكون صعبة ومؤلمة وغير مبشرة.

وقال بوخبوط: "ستلي الحرب، دراسات وإصدار كتب عن الفترة السابقة التي دعمت وتمسكت خلالها، قيادة الجيش بإبرام اتفاق هدوء وهمي أمام حركة حماس، الأمر الذي سمح للحركة بتعاظم قوتها العسكرية في عدة مجالات، الصواريخ والأنفاق والحوامات والساحة البحرية وغيرها الكثير، ما سيجعل الحرب المقبلة مرعبة بالنسبة للجيش".

وكان اعلام اسرائيلي، قد كشف أمس الخميس، أن الرئيس الإسرائيلي "رؤوفين ريفلين" قدم طلبا إلى مصر عبر وساطة ألمانية للتأثير على حركة حماس باتجاه إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى الحركة في قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين أن "ريفلين" أثار ملف الأسرى الإسرائيليين الموجودين بحوزة "حماس" خلال زيارته إلى ألمانيا، بجانب ملف النووي الإيراني والوضع في الشرق الأوسط ولبنان، على وجده التحديد.

وطلب رئيس إسرائيل من المسؤولين في ألمانيا تقديم طلب إلى مصر من أجل إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى، حسبما أكدت القناة العبرية.

جدير بالذكر أن اسرائيل توصلت إلى اتفاق مع حماس، عبر وساطة، عام 2011 تم بموجبه، إطلاق "حماس" سراح الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط"، مقابل الإفراج عن 1027 أسيرًا فلسطينياً.

#اسرائيل #حركة حماس #صفقة تبادل #الاسرى الجنود #الجيش الإسرائيلي #قطاع غزة #الحرب على غزة

الأكثر قراءة اليوم

قيادي فتحاوي عن مبدأ الشراكة مع حماس: ماذا جرى عند ساعة الانتخابات؟

"ماما سامية"... أول رئيسة أفريقية مسلمة ومحجبة (صور)

تركيا تبلغ قنوات الإخوان رسميًا بمنع الهجوم على مصر ووقف البرامج السياسية

الرئيس يقرر إقالة القدوة من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها

اسعار العملات مقابل الشيكل

اختفاء غواصة روسية تحمل صواريخ كروز قبالة "سواحل إسرائيل"

لجنة الانتخابات تصدر تنويهاً مهماً للرأي العام

الأخبار الرئيسية

غانتس: منعتُ سلسلة من الهزائم الجيوسياسية الخطيرة قبل التطبيع مع دول عربية

21 وفاة و1851 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

الشهيد حناينة

صور و فيديو: شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي في بيت دجن شرق نابلس

قناة عبرية : رئيس الشاباك التقى سرا الرئيس عباس ونقل له رسالة تحذير شديدة

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 153 حالة

اعلان سما رسائل