أردوغان: تصريحات بايدن بحق بوتين لا تليق برئيس دولة

انقرة /سما/ الاناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين “لا تليق برئيس دولة”.

جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى تصريحات بايدن الأخيرة التي وصف فيها نظيره الروسي، بـ”القاتل”.

وأكد أردوغان أن “تصريحات السيد بايدن بحق بوتين لا تليق برئيس دولة”.

وأضاف: “استخدام هكذا تعبير من رئيس دولة ضد رئيس دولة بمثل روسيا لا يمكن القبول به بتاتا، وبرأيي، قام السيد بوتين بما يجب برده بإجابة ذكية وأنيقة للغاية”.

وفيما يتعلق باجتماعه المرتقب مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الجمعة، قال أردوغان إن هناك مستجدات تتعلق بتعليق الاتحاد الأوروبي عقوباته التي ترددت شائعاتها كثيرا في السابق.

وأضاف أنه سيبحث تطلعات تركيا من الاتحاد الأوروبي، وملفي تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي ورفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك وقضايا أخرى.

وفي شأن منفصل، أكد الرئيس أردوغان رد تركيا بالمثل على سقوط قذائف على ولاية كيليس جنوبي البلاد، من الجانب السوري.

وأضاف: “الاعتداء على كيليس لا يمكن قبوله بالطبع وقمنا بالرد بالمثل وسنواصل ذلك”.