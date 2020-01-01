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مخاوف اسرائيلية من تأثير الازمة بين موسكو وواشنطن على نشاطات اسرائيل في سوريا

الجمعة 19 مارس 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخاوف اسرائيلية من تأثير الازمة بين موسكو وواشنطن على نشاطات اسرائيل في سوريا



القدس المحتلة /سما/

افادت هيئة البث الرسمية "كان" ان هناك مخاوف اسرائيلية من ان التوتر بين واشنطن وموسكو قد يؤثر على النشاطات الامنية الاسرائيلية في المنطقة، خصوصا في سوريا، وذكرت "كان" ان الازمة بين واشنطن وموسكو طرحت في النقاشات الداخلية في اسرائيل، كموضوع مثير للحساسية في الساحة الشمالية، من المتبع في اسرائيل اطلاع الروس عن النشاطات الاسرائيلية الامنية في سوريا في اطار "الخط الحار"، الى جانب اطلاع الامريكيين بصورة متواصلة على هذه المعلومات، بما يشمل تعاون استخباراتي وتبادل معلومات. 

وصرح وزير الخارجية الاسرائيلي غابي اشكنازي الخميس لوكالة روسية ان هناك ارتفاع بحجم نقل الاسلحة من ايران الى سوريا، في حين تطرق رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية افيف كوخافي خلال زيارته الى فرنسا مع الرئيس الاسرائيلي الخميس الى التهديدات في الساحة الشمالية خصوصا من حزب الله، وقال ان التنظيم يمتلك الاف الصورايخ الموجهه الى اسرائيل. 

وقال كوخافي خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان "في وقت الحرب لن نتردد بالهجوم بقوة تجاه اي مكان فيه وسائل قتالية او عدو" وبراي كوخافي انه "من الناحية الامنية اصبحت لبنان اسيرة بيد حزب الله وانها فقدت السيطرة على سياستها الامنية". 

ورد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على وصف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن له بـ"القاتل"، متسائلا في تصريحات على هامش الذكرى السنوية لضم روسيا لشبه جزيرة القرم: "ماذا سأجيب عليه؟ أود أن أقول له - كن بصحة جيدة! أتمنى له الصحة الجيدة". 

واثار تصريحات الرئيس الامريكي التي جاءت اعتمادا على تقرير استخباراتي قال ان هناك ادلة تدخلت بالانتخابات الامريكية 2020 ، ازمة بين البلدين ما دفع روسيا الى استدعاء سفيرها في واشنطن للتشاور. 

#اسرائيل #سوريا #الولايات المتحدة #الادارة الامريكية #جو بايدن #الجيش الإسرائيلي

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