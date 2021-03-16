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مقطع فيديو يظهر الخلاف بين صلاح وماني في ليفربول

الجمعة 19 مارس 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقطع فيديو يظهر الخلاف بين صلاح وماني في ليفربول



لندن/سما/

تحدثت الصحافة الإنجليزية، في الفترة الماضية، عن سوء العلاقة بين نجمي ليفربول، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو مانى، داخل الملعب وخارجه، بالرغم من نفي اللاعبين لذلك بشكل قاطع.

وعرض موقع "sportbible" الإنجليزي، مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الأنانية الكبيرة لساديو ماني مع زميله محمد صلاح من خلال عدم تمرير الكرة له، أثناء مباراة "الريدوز" ضد وولفرهامبتون (1-0) يوم الاثنين الماضي، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


ومن جانبها، ذكرت مجلة "ذا أثليتك" البريطانية، الأسبوع الماضي أن العلاقة بين نجمي ليفربول ليست على ما يرام، وهو الشيء الذي أكده مايكل أوين، نجم الكرة الإنجليزية السابق.

وقال أوين في تصريحات لشبكة "أوبتوس سبورت" البريطانية، بعد خسارة ليفربول أمام تشيلسي بهدف، يوم الخميس 4 مارس الجاري، ضمن الجولة الـ27 من "البريمييرليغ"، إن "ماني رفض الحصول على ركلة جزاء في المباراة حتى لا يسددها لاعبنا المصري محمد صلاح".

وكان لاعب تشيلسي الدنماركي أندرياس كريستنسن قد تدخل بقوة لقطع الكرة من أمام ماني داخل منطقة الجزاء، لكن اللاعب السنغالي لم يسقط وحاول الاستمرار في سعيه لمحاولة تسجيل هدف.


وأوضح أوين: "ماني لم يسقط لأنه يعرف أنه إذا حصل ليفربول على ركلة جزاء، فإن صلاح هو من سيتولى تسديد الركلة، وليس هو، في ظل رغبة محمد صلاح في الفوز بالحذاء الذهبي حيث يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي".

وتابع أوين: "لقد كانت هناك مناسبة للحصول على ركلة جزاء من مخالفة حقيقية، حيث اعتقد كل مشجع لليفربول في العالم إنها ركلة جزاء، لم أصدق أن ماني لم يسقط".

وأضاف: "أنا لا أدافع عن ذلك، لكن عادة ما ترى لاعبين في الحالة الهجومية يسقطون، أنا أتساءل فقط عما كان يفكر فيه ماني، أعتقد أنه قال (في قرارة نفسه) سأحاول التسجيل، لأنني إذا لم أفعل ذلك، محمد صلاح سيحصل على ركلة جزاء أخرى!".

يذكر أن محمد صلاح نفذ ست ركلات جزاء بنجاح لليفربول في الدوري، من دون أن يهدر أيا منها، الأمر الذي جعله الخيار الأول للتنفيذ لدى المدرب الألماني يورغن كلوب.

ويتصدر محمد صلاح (28 عاما) قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي (2020-2021) برصيد 17 هدفا، متقدما بفارق هدف واحد عن كل من، البرتغالي برونو هيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، والمهاجم هاري كين، نجم توتنهام، فيما لم يسجل ماني سوى سبعة أهداف فقط، في وقت يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 46 نقطة، متأخرا بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

#محمد صلاح #خلاف محمد صلاح وماني #ساديو ماني ومحمد صلاح #رحيل محمد صلاح عن ليفربول

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