مقطع فيديو يظهر الخلاف بين صلاح وماني في ليفربول

تحدثت الصحافة الإنجليزية، في الفترة الماضية، عن سوء العلاقة بين نجمي ليفربول، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو مانى، داخل الملعب وخارجه، بالرغم من نفي اللاعبين لذلك بشكل قاطع.

وعرض موقع "sportbible" الإنجليزي، مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الأنانية الكبيرة لساديو ماني مع زميله محمد صلاح من خلال عدم تمرير الكرة له، أثناء مباراة "الريدوز" ضد وولفرهامبتون (1-0) يوم الاثنين الماضي، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

This is one of the reasons Klopp ain't a serial winner, he ain't ruthless enough either with the owners or the players, he wach this almost on a weekly basis & doesn't step in!



Alex Ferguson told Rooney & others if they can't find RVP they'll not play.pic.twitter.com/ObMFWCIbba