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اعلام: قادة ريال مدريد يرحبون بعودة رونالدو ويوفنتوس يحدد سعره

الجمعة 19 مارس 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام: قادة ريال مدريد يرحبون بعودة رونالدو ويوفنتوس يحدد سعره



مدريد/سما/

يدور الكثير من الجدل بشأن مستقبل البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وذلك في ظل تواتر الأنباء حول إمكانية رحيله عن يوفنتوس وعودته إلى ريال مدريد.

ويقضي صاحب الـ36 عاما، موسمه الثالث قبل الأخير مع يوفنتوس، الذي انضم إليه في صيف 2018، قادما من الريال، مقابل 112 مليون يورو.

وبعد خروج يوفنتوس من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم للعام الثاني تواليا، على يد بورتو البرتغالي، زادت التكهنات بشأن مستقبل رونالدو.

وزعمت تقارير إعلامية إسبانية، أن النجم البرتغالي سيرحل عن يوفنتوس في الصيف المقبل.

وذكر برنامج "كواترو" الإسباني، أن القادة في غرفة ملابس ريال مدريد، يرحبون بعودة رونالدو مرة أخرى إلى النادي الملكي.

وأشار إلى أن لاعبي ريال مدريد يعرفون مدى أهمية عودة لاعب مؤثر بحجم رونالدو، رغم تقدم "صاروخ ماديرا" في السن.

ومن جهتها، قالت تقارير إيطالية، إن يوفنتوس لا يفكر في تجديد عقد رونالدو، وإذا قرر النادي بيعه في الصيف المقبل، فسيطلب ما لا يقل عن 29 مليون يورو، لتجنب أي خسائر مالية في الصفقة.


وكان الظهير الأيسر البرازيلي لنادي ريال مدريد، مارسيلو، أحد أقرب أصدقاء رونالدو، عزز أمس الخميس التكهنات حول عودة زميله السابق في الفريق الملكي إلى مدريد، حيث علق على مقطع فيديو منشور على موقع "إنستغرام"، أثناء احتفال الثنائي بفوزهما بأحد الألقاب مع ريال مدريد، قائلا: "قريبا للغاية".

#ريال مدريد #يوفنتوس #عودة رونالدو الى مدريد #فلورنتينو بيريز

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