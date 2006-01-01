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بتر الأطراف برصاص الاحتلال لا يُنقص من أحلام لاعبي كرة القدم في غزة

الجمعة 19 مارس 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بتر الأطراف برصاص الاحتلال لا يُنقص من أحلام لاعبي كرة القدم في غزة



غزة /سما/ أ ف ب

متكئاً على عكازيه، يركض محمّد أبو بيض بكل ما أوتي من سرعة، ليسدد الكرة ويحرز هدفاً في مرمى الفريق الخصم، ليكون أول المسجلين في مباراة بين لاعبين مبتوري الأطراف جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

بعد شهور عدة من الانقطاع عن اللعب جراء تفشي جائحة كورونا في القطاع الذي تحاصره إسرائيل براً وبحراً وجواً منذ 14 عاماً، عاد اللاعبون إلى المستطيل الأخضر للتنافس بطولة الدوري لذوي الأطراف السفلية المبتورة.

يقول أبو بيض الذي فقد ساقه إثر إصابته برصاص اسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 "كنت ألعب كرة القدم قبل الإصابة، حياتي تغيرت، لكنني أصرّيت على الاستمرار، وسافرت إلى تركيا لاحتراف اللعب بالعكازين".

أما أحمد أبو نار الذي فقد ساقه اليسرى خلال احتجاجات فلسطينية على الحدود مع اسرائيل في العام 2018، فيشير إلى أنه واجه صعوبات كبيرة بعد الاصابة "لكن اللعب يساعدني نفسياً وجسدياً ويجعلني سعيداً".

وبدأ الفلسطينيون في قطاع غزة في آذار/مارس 2018، تنظيم "مسيرات العودة الكبرى" الأسبوعية مطالبين برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 2006 على القطاع، وتثبيت حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها قبل سبعين عاماً.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من ثمانية آلاف فلسطيني أصيبوا بالرصاص الحي أو المطاطي خلال عامين من المسيرات التي استمرت حتى مطلع العام الماضي، في حين تقول وزارة الصحة إن أكثر من 16 ألف فلسطيني أصيبوا بالرصاص الحي أو المطاطي خلال تلك الفترة.

ويفخر الشاب الذي يرتدي الزي الأزرق لفريق "الأبطال" بإحرازه الهدف الوحيد لفريقه، في مقابل ثلاثة أهداف حسم بها فريق "الجزيرة" المنافس المباراة لصالحه.

يوافقه زميله محمّد أبو سمرة (20 عاماً) الذي أصيب خلال الاحتجاجات الحدودية نفسها، لافتاً إلى أن اهتمامه بكرة القدم تزايد "بعد إصابتي، لأنني أردت أن أتحدى نفسي وأثبت للعالم وللعدو الإسرائيلي أننا لن نستستلم".

وتتنافس أربعة أندية على اللقب، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة التي ترعى المباريات إلى جانب "جمعية فلسطين" لكرة القدم.

وفي العام 2019، تولى الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمبتوري الأطراف الإيرلندي سايمون بيكر، وهو مدرب دولي محترف ويستخدم طرفاً صناعياً لقدمه اليمنى المبتورة، تأهيل 15 مدرباً و12 حكماً وعشرات اللاعبين، خلال زيارته إلى قطاع غزة.

وفي هذه البطولة، يرى المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا أن اللاعبين "أبطال من ضحايا النزاعات المسلحة، وهم ينقلون رسالة أنهم يملكون تحدياً وعزيمة على تخطي الحواجز التي نجمت عن الإعاقة".

#بتر الأطراف #قوات الاحتلال #الانتهاكات الإسرائيلية #قطاع غزة #كرة القدم

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