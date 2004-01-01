بعد قرار هدم البستان.. صلاة الجمعة في بلدة سلوان

القدس المحتلة /سما/

أدى عشرات المصلين، صلاة الجمعة في خيمة اعتصام سلوان، احتجاجا على "قرار بلدية الاحتلال برفض تجميد هدم حي البستان"، وتواجدت شرطة الاحتلال في محيط الصلاة.

وقال الشيخ ناجح بكيرات خلال خطبة الجمعة :" هذه الخطبة بعنوان لن نرحل".. فهذه الأرض فلسطينية وستبقى، مهما بلغت قوة سلطات الاحتلال ومخططاته والدعم الخارجي لها... فخارطة فلسطين واضحة وواحدة لن تتغير".

وأضاف الشيخ بكيرات:" القدس ليست هوية أو شهادة، أنما هو رباط وثبات ووحدة على الأرض."

وكانت بلدية الاحتلال قد أعلنت، الأسبوع الماضي، رفض المخططات الهندسية المقدمة لحي البستان ورفض تجميد قرارات الهدم.

وتعود "قضية حي البستان" لعام 2004،عندما قررت البلدية هدم الحي، لإقامة "حديقة عامة فيه"، على أنقاض 100 منزلا ، وبعد عام بدأت بتوزيع أوامر الهدم على السكان، وبعد ضغوط دولية جُمّدت قرارات الهدم، وخلال السنوات الماضية حاول الأهالي من خلال طواقم المهندسين والمحامين من تقديم المخططات التنظيمية البديلة للحفاظ على وجود الحي، ومع الأخذ بالشروط التي فرضتها البلدية، حتى رفضت الأسبوع الماضي كافة المحاولات، وأصبح الأهالي ينتظرون الجرافات في أي وقت.