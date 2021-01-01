اصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

قلقيلية /سما/

اصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 17 عاما لصالح مستعمرة قدوميم المقامة على اراضي القرية.

وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية مراد شتيوي ان العشرات من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها من مسجد عمر بن الخطاب بقنابل الغاز والصوت والاعيرة الاسفنجية مما ادى لوقوع عشرات الاصابات بالاختناق الشديد عولجت ميدانيا.

واكد شتيوي ان جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا اسطح منازل المواطنين ، مشيرا الى اندلاع مواجهات عنيفة استخدم فيها الشبان الحجارة واشعلوا عشرات اطارات السيارات قرب البوابة التي تغلق الشارع.

واوضح شتيوي ان المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من ابناء البلدة شرقا باتجاه البوابة التي تغلق الشارع مرددين الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية وتعميمها في كافة انحاء الوطن.