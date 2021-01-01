  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الجمعة 19 مارس 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم



قلقيلية /سما/

اصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 17 عاما لصالح مستعمرة قدوميم المقامة على اراضي القرية.

وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية مراد شتيوي ان العشرات من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها من مسجد عمر بن الخطاب بقنابل الغاز والصوت والاعيرة الاسفنجية مما ادى لوقوع عشرات الاصابات بالاختناق الشديد عولجت ميدانيا.

واكد شتيوي ان جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا اسطح منازل المواطنين ، مشيرا الى اندلاع مواجهات عنيفة استخدم فيها الشبان الحجارة واشعلوا عشرات اطارات السيارات قرب البوابة التي تغلق الشارع.

واوضح شتيوي ان المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من ابناء البلدة شرقا باتجاه البوابة التي تغلق الشارع مرددين الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية وتعميمها في كافة انحاء الوطن.

#اصابات بالاختناق #مواجهات #قوات الاحتلال #كفر قدوم

الأكثر قراءة اليوم

قيادي فتحاوي عن مبدأ الشراكة مع حماس: ماذا جرى عند ساعة الانتخابات؟

"ماما سامية"... أول رئيسة أفريقية مسلمة ومحجبة (صور)

تركيا تبلغ قنوات الإخوان رسميًا بمنع الهجوم على مصر ووقف البرامج السياسية

الرئيس يقرر إقالة القدوة من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها

اسعار العملات مقابل الشيكل

"لا يوجد شعب فلسطيني".. وزير اسرائيلي يهاجم الاسلام: "دين عنف وإرهاب" ومنصور عباس يعقب

اختفاء غواصة روسية تحمل صواريخ كروز قبالة "سواحل إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

21 وفاة و1851 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

الشهيد حناينة

صور و فيديو: شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي في بيت دجن شرق نابلس

قناة عبرية : رئيس الشاباك التقى سرا الرئيس عباس ونقل له رسالة تحذير شديدة

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 153 حالة

حماس تعقب على ما يتم تداوله بشأن تشكيل قائمة مشتركة مع فتح

اعلان سما رسائل