سلفيت: الضابطة الجمركية تضبط راوترات وشرائح اتصالات إسرائيلية ومواد يشتبه بأنها مخدرة

سلفيت /سما/

ضبط جهاز الضابطة الجمركية، بالتعاون مع الشرطة، ظهر اليوم الجمعة، غرب محافظة سلفيت، 149 راوتر و17 شريحة اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول والعمل داخل أراضي الدولة الفلسطينية، ومواد يشتبه بأنها مخدرة تم تسليمها لجهة الاختصاص بالشرطة.

جاء ذلك خلال قيام الجهاز بالمهام المنوطة به على أحد نقاط المحبة في المحافظة، إذ تم ضبطها داخل مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، وتم التحفظ على المضبوطات (اجهزة الراوتر وشرائح الاتصالات الاسرائيلية) لحين حضور جهة الاختصاص واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.