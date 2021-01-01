بعد شرائه بـ4.5 مليون دولار.. ترامب جونيور يبيع قصره بـ8.14 مليون دولار...صورة

واشنطن/سما/

حقق دونالد ترامب جونيور (الأبن) ربحا كبيرا قدره 3.6 مليون دولار، بعد أن باع قصره الهامبتونز، مقابل 8.14 مليون دولار، بعد أقل من عامين من شرائه مقابل 4.495 مليون دولار.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن ترامب جونيور وصديقته كيمبرلي جيلفويل سينضمان إلى أفراد عائلة ترامب، في فلوريدا.

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، لم يتم إدراج بيع منزل هامبتنز علنا، لذلك جرى بيعه بسرعة، ولم يتم الكشف عن هوية مشتري العقار.









ويقع القصر، الذي تبلغ مساحته 9200 قدم مربع والمكون من سبع غرف نوم، على مساحة 3.9 فدان، ويضم مسبح "جاكوزي" ومنتجعا صحيا وشلالا، ويقع على مسافة قريبة من الشاطئ المحلي والمطاعم والمحلات التجارية الراقية.

وبحسب المعلومات فإن ترامب الأبن وصديقته يبحثان عن منزل على بعد 80 ميلا من ميامي، حيث أقامت إيفانكا منزلها مع زوجها جاريد كوشنر وأطفالهما الثلاثة، بينما يقيم الرئيس السابق دونالد ترامب في منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا بعد انتهاء ولايته في يناير الماضي.