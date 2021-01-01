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عودة يحمل الحكومة والشرطة مسؤولية جريمة القتل المزدوجة في قلنسوة

الجمعة 19 مارس 2021 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة يحمل الحكومة والشرطة مسؤولية جريمة القتل المزدوجة في قلنسوة



القدس المحتلة/سما/

حمل رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة الحكومة والشرطة مسؤولية جريمة القتل المزدوجة في قلنسوة، وقال ان المجرمين يتلقون الرسالة بأن دم السكان في المجتمع العربي مباح. وقد قُتل فجر اليوم الشابان ليث نصرة ومحمد خطيب وجرح اثنان اخران، بعد أن أطلق مجهول النار عليهم. 

وتنظم اليوم مظاهرات في كل من قلنسوة وجلجولية وعرعرة احتجاجا على الجريمة في المجتمع العربي التي حصدت اليوم حياة مواطنين أخرين.

وأغلقت الشرطة طريق رقم خمسة وستين بين مفترقي مي عامي ومغيدو في كلا الاتجاهين امام حركة السير وتوصي السائقين بسلوك طرق بديلة .

#ايمن عودة #جريمة القتل #جرائم القتل في المجتمع العربي

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