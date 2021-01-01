الوزير تحدد موعد صرف رواتب عوائل الشهداء عن شهر مارس

رام الله/سما/

أعلنت رئيس مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى بمنظمة التحرير الفلسطينية، انتصار الوزير، اليوم الجمعة، موعد صرف راتب شهر آذار/مارس لعائلات الشهداء.

وأكدت الوزير في تصريحات صحافية، بأن أهالي الشهداء والجرحى سيتلقون راتب شهر 3، في بداية شهر إبريل المُقبل، دون تحديد موعدٍ مخصص باليوم حتى الآن.

وأفادت بأنه سيتم اعتماد آلية وطريقة جديدة لصرف الرواتب، منوهة إلى أنه سيتم إبلاغ الجميع بها في بداية شهر 4 المُقبل.

ويواجه ملف رواتب الأسرى والشهداء ضغوطاً سياسية تقودها "إسرائيل" لثني السلطة الفلسطينية عن الاستمرار في دفع الرواتب لهم، حيث كان من نتائجها مصادقة الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية على اقتطاع مخصصات مالية من أموال الضرائب التي تحولها للسلطة بقيمة 300 مليون دولار سنويا، بحجة دفعها كرواتب لذوي أسر الشهداء والأسرى.