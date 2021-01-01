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الجهاد : إعدام الشيخ عاطف حنايشة لن تمنع شعبنا من المواجهة لينال حريته

الجمعة 19 مارس 2021 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد : إعدام الشيخ عاطف حنايشة لن تمنع شعبنا من المواجهة لينال حريته



غزة/سما/

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، :" إن سياسة القتل والإرهاب، لن تزيد شعبنا إلا إصرارا على مواجهة العدو، ولن تزيده إلا قوة وبأسا، لا خضوعا ولا استسلاما.

وأضافت الحركة في بيان لها، إن الشعب الفلسطيني لن يخضع تحت وقع الاٍرهاب والعدوان، بل سيرد عليها بالغضب والثورة والانتفاضة العارمة التي ستقتلع الوجود الصهيوني من بلادنا.

ودعت الحركة كافة أبناء شعبنا في الضفة المحتلة للانتفاض في وجه العدو، وإشعال المواجهة الشعبية بكافة الوسائل المتاحة، فلئن نموت في عز، خير لنا من أن نذل ونرفع الرايات البيضاء.

كما دعت إلى سرعة إنجاز ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين، وتفعيل بند المواجهة الشعبية في الضفة الغربية، ووقف التنسيق الأمني الذي لم يزل يحصد أبناء شعبنا ويسلبهم أراضيهم وممتلكاتهم.

وشددت الحركة ، أن جريمة الاحتلال بحق الشيخ عاطف حنايشة، يجب ألا تمر مرور الكرام، ودماؤه التي سالت فوق أرضه، يجب أن تكون حافزا لنا لننهض سويا ومتحدين في مواجهة العدو الصهيوني.

#الجهاد الاسلامي #الشيخ عاطف حنايشة #الاحتلال #استشهاد حنايشة #بيت دجن #نابلس

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