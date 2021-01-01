فلكيا: فصل الربيع يبدأ غدا السبت في فلسطين

رام الله/سما/

يبدأ فصل الربيع فلكيا في فلسطين وكامل النصف الشمالي من الكرة الأرضية في تمام الساعة 11:37 دقيقة من صباح يوم غد السبت 20 آذار، حيث ستكون الشمس عمودية تماما على خط الاستواء السماوي، الذي يقسم الكرة السماوية إلى نصفين شمالي وجنوبي.

وبحسب الجمعية الفلكية الفلسطينية، فإنه في هذا اليوم ينتهي فصل الشتاء، ويبدأ فصل الربيع ويستمر حتى الساعة 06:32 دقيقة من صباح يوم 21 حزيران/يونيو.

وأضاف الجمعية الفلكية الفلسطينية في بيان لها، أن الشمس تشرق يوم الاعتدال الربيعي في مدينة القدس في تمام الساعة 05:42 صباحا من الزاوية الشرقية تماما، ويمكن تحديد الشرق من خلال منطقة محددة في الأفق مثل البيوت أو الأشجار، ثم تغيب الشمس في نفس اليوم في تمام الساعة 05:51 مساء في زاوية الغرب تماما، ويمكن تحديد زاوية الغرب أيضا من خلال مكان غروب الشمس، وبذلك يستمر الليل لمدة11 ساعة و 52 دقيقة و9 ثواني، وتكون مدة النهار 12 ساعة و7 دقائق و41 ثانية.

و بعد الاعتدال الربيعي مباشرة تنتقل الشمس في حركتها الظاهرية في السماء نحو الشمال، وفي هذه الحالة يطول النهار ويقصر الليل، كما تغيب الشمس عن القطب الجنوبي ويسود الظلام لمدة ستة شهور متواصلة وتظهر الشمس في القطب الشمالي ويستمر النهار لمدة ستة شهور.



وسيلاحظ سكان فلسطين أن الفجر أصبح مبكرا وأصبحت الشمس تغرب متأخرة ومن خلال مراقبة مسار الشمس في السماء كل يوم سيلاحظ انه تغير باتجاه الشمال وان الشمس أصبحت تشرق من الشمال الشرقي وهذا ناتج عن حركة في مدارها حول الشمس مما بتسبب في اختلاف نقاط الشروق والغروب.

وختمت الجمعية الفلكية الفلسطينية، أن فصل الربيع يعتبر من أجمل فصول السنة على الإطلاق، حيث يسود الدفء التدريجي في الجو وتنبت الأزهار والأعشاب الخضراء فتزرع السعادة والراحة والتفاؤل في النفس، ولا يكون الدفء والطقس الجميل في هذا الجو فقط بل في السماء أيضا، حيث تشرق كوكبات سماوية جميلة وتظهر كواكب سيارة جميلة أيضا، وما على الراصد سوى أن يخصص جزءا من وقت