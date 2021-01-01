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قوات الاحتلال تقمع مسيرة تضامنية مع أهالي عين البيضا جنوب الخليل

الجمعة 19 مارس 2021 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تقمع مسيرة تضامنية مع أهالي عين البيضا جنوب الخليل



الخليل/سما/

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية مع أهالي منطقة عين البيضا المهددة بالاستيلاء عليها، جنوب شرق يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية  بأن العشرات من المواطنين والأهالي أدوا صلاة الجمعة على أراضي عين البيضا، تضامنا مع أصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال لصالح مستوطنتي "ماعون و"كرمئيل".

وانطلقت عقب الصلاة، مسيرة تضامنية رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، ورددوا العبارات الداعية إلى إنهاء الاحتلال ووقف سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها بحق أهالي المسافر، لصالح التوسع الاستيطاني.

وشارك في الفعالية، التي دعا إليها أهالي المنطقة ونشطاء فلسطينيون، عدد من المتضامنين الأجانب ونشطاء سلام دوليين، إلى جانب عشرات المواطنين وأصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

وأضاف المصدر أن الجنود اعتدوا على المشاركين في المسيرة بالضرب بأعقاب البنادق، كما هاجمتهم مجموعة من المستوطنين.

وأوضح منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور،  أن هذه الفعالية باتت تنظم بشكل أسبوعي، نظرا لاستمرار الاحتلال والمستوطنين بتجريف أراضي المواطنين في تلك المنطقة، لصالح إقامة مزارع أبقار وأغنام لمستوطني "ماعون" و"كرمئيل".

وكانت آليات تابعة للمستوطنين جرفت بحماية جيش الاحتلال، وعلى مدار الأسبوعين الماضيين أراضي زراعية في منطقة العين البيضا، تعود ملكيتها لعائلات: بحيص، والشواهين، والزهور، وادعيس.

#الاحتلال #عين البيضا #الخليل

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