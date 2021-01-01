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حماس تعقب على جريمة الاحتلال بحق الشهيد حنايشة

الجمعة 19 مارس 2021 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على جريمة الاحتلال بحق الشهيد حنايشة



غزة/سما/

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، أن استشهاد الشيخ عاطف حنايشة من قرية بيت دجن شرق نابلس برصاص جيش الاحتلال، جريمة صهيونية جديدة وإرهاب وحشي لا يتوقف يمارسه الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني. 

وأضافت الحركة في تصريح صحفي عبر الناطق باسمها حازم قاسم، "أن الجرائم الصهيونية ستكون دائما وقودا لثورة شعبنا المقاتل التي لن تتوقف إلا برحيل المحتل عن كامل أرضنا الفلسطينية".

واستشهد ظهر اليوم الشيخ عاطف حنايشة من قرية بيت دجن شرق نابلس برصاص جيش الاحتلال، أثناء مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي. 

#حماس #الشهيد حنايشة #الاحتلال

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