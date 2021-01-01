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القاهرة ترحب بقرار تركيا بشأن القنوات المعادية لمصر وتصفها بـ"البادرة الطيبة"

الجمعة 19 مارس 2021 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة ترحب بقرار تركيا بشأن القنوات المعادية لمصر وتصفها بـ"البادرة الطيبة"



القاهرة/سما/

أعلن وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، عن ترحيبه بقرار الحكومة التركية الخاص بإلزام القنوات المعادية لمصر بمواثيق الشرف الإعلامية.


ووصف هيكل هذه الخطوة بأنها بادرة طيبة من الجانب التركى، تخلق مناخا ملائمًا لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية.

وأضاف هيكل أن صدور قنوات من دولة لتعادى دولة أخرى ليس مقبولا فى العلاقات الدولية، ومن المهم جدا لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب فى مصالح الشعبين".

وأكد وزير الدولة للإعلام في مصر أن مصر دولة لا تعادى أحدا، وأن الموقف المصرى ثابت فى علاقاتها الدولية، حيث تعمل على تطوير علاقاتها مع الجميع على أساس من التفاهم والحفاظ على  المصالح المشتركة.



مصر

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مصر

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