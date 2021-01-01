21 وفاة و1851 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 21 وفاة و1851 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1794 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة في الضفة الغربية: جنين 1، الخليل 5، رام الله والبيرة 5، ضواحي القدس 1، نابلس 4، بيت لحم 3، سلفيت 1، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 92، طولكرم 166، جنين 187، الخليل 395، رام الله والبيرة 228، ضواحي القدس 51، نابلس 290، بيت لحم 100، سلفيت 41، أريحا والأغوار 19، طوباس 26، قطاع غزة 256.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 92، طولكرم 156، جنين 153، الخليل 448، رام الله والبيرة 166، ضواحي القدس 18، نابلس 318، بيت لحم 131، سلفيت 85، أريحا والأغوار 29، طوباس 45، قطاع غزة 153.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 192 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، مبينة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.