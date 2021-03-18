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روحاني يرد على الأمير تميم بشأن "الحوار الجماعي" لأمن المنطقة

الجمعة 19 مارس 2021 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
روحاني يرد على الأمير تميم بشأن "الحوار الجماعي" لأمن المنطقة



طهران /سما/

سلم السفير الإيراني في قطر رسالة جوابية من الرئيس حسن روحاني إلى أمير قطر، تميم بن حمد، حول إطلاق الحوار الجماعي لقيام منطقة خليجية آمنة وقوية.

وقال السفير الإيراني في تغريدة على موقعه في "تويتر": "اليوم سلمت المسؤولين في الخارجية القطرية الرسالة الجوابية من فخامة الرئيس روحاني ردا على رسالة سمو الأمير الشيخ تمیم، التي نقلها إلى طهران معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال زيارته الأخيرة. البلدان يسعيان إلى إطلاق الحوار الجماعي لإيجاد منطقة قوية وآمنة على أسس التفاهم والتعاون".

#حسن روحاني #الامير تميم #عمر هواش #قطر #ايران #تميم بن حمد آل ثاني

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