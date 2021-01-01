مواجهات نارية: قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

نيون/سما/

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات "نارية".

وجاءت نتيجة القرعة كتالي:

1- مانشستر سيتي الإنجليزي # بوروسيا دورتموند الألماني

2- بورتو البرتغالي # تشيلسي الإنجليزي

3- بايرن ميونيخ الألماني # باريس سان جيرمان الفرنسي

4- ريال مدريد الإسباني # ليفربول الإنجليزي

وبعد قرعة الدور ربع النهائي، تم سحب قرعة الدور نصف النهائي والتي أتت نتيجتها كما يلي:

- الفائز من المباراة (3) # الفائز من المباراة (1)

- الفائز من المباراة (4) # الفائز من المباراة (2)

موعد المباريات

ستقام لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 6، و7 أبريل المقبل، بينما ستلعب مباريات الإياب يومي 13، و14 من نفس الشهر.

مباريات ذهاب الدور نصف النهائي ستقام يومي 27، و28 أبريل، بينما ستلعب مباريات الإياب يومي 4، و5 مايو، على أن تجرى المباراة النهائية في الـ29 من الشهر ذاته.