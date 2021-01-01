نتنياهو يكشف حقيقة عزم اسرائيل "التطبيع" مع سوريا

القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو حقيقة تحضير بلاده للتطبيع مع سوريا.

وأجرى نتنياهو حوارا مع الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "i24NEWS"، مساء أمس الخميس، أوضح من خلاله أن هناك 4 اتفاقيات سلام قادمة، مدعيا: لدينا الآن 6 اتفاقيات مع دول عربية وفي انتظارنا 4 دول إضافية، وسوريا ليست من بينها.



وأكد نتنياهو أنه كان من المفروض أن يزور الإمارات قبل أيام، ولم يتم ذلك بسبب خلاف مع الأردن، مشيرا إلى أنه قبل سنوات لم يكن يتخيل أن بالإمكان زيارة الإمارات والمغرب والسودان والبحرين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: اليوم هذا ممكن بسبب الثورة التي جلبتها اتفاقيات السلام مقابل السلام، وليس السلام مقابل إخلاء مئات الآلاف من الإسرائيليين، هذا ليس سلاما.

ولفت نتنياهو إلى أن هناك تغييرا واسعا يحدث في منطقة الشرق الأوسط بسبب نهضة قوتين إيران وإسرائيل، و"نهضة إسرائيل هي تحت السياسة التي عملت من أجلها لسنوات كرئيس للوزراء عبر تعزيز الاقتصاد وتعزيز إسرائيل استخباريا وتكنولوجيا، ودمج الأمرين عزز إسرائيل دبلوماسيا، لأن كل الدول باتت تسعى للحصول على تكنولوجيتنا أمام تهديدات إيران".