السعودية .. سبب وفاة اللواء إبراهيم المنيع

الرياض / سما

أعلنت مصادر أمنية سعودية، يوم الجمعة 19 آذار / مارس 2021، عن سبب وفاة اللواء إبراهيم المنيع مدير المتابعة في الأمن العام بالمملكة، بشكل مفاجئ.

وأكدت المصادر الأمنية في تصريحات صحفية أن سبب وفاة اللواء إبراهيم المنيع جاء نتيجة غرقه في البحر الأحمر أثناء وجوده في المنطقة. دون تفاصيل.

ونعى صقر العروقي في تغريده عبر تويتر صديقه اللواء إبراهيم المنيع الذي انتقل إلى رحمة الله، قائلا إنه فقد زميلا وصديقا عزيز؛ جراء غرقه في البحر الأحمر.

وكتب العروقي : "نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته. أحسن الله عزاء أبناؤه وأسرته الكريم، وعزاؤنا جميعا، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

توفي اليوم غرقاً أثناء رحلة بحرية أخي الغالي سعادة اللواء / إبراهيم بن عبدالعزيز المنيع (ابو عدنان) عن عمر ٥٦ عاماً قضاها في خدمة دينه وبلده أسأل الله العظيم أن يرزقه أجر الشهداء وأن يعوضه دنياه بالجنة إنا لله وإنا إليه راجعون #وفاة_اللواء_ابراهيم_المنيع pic.twitter.com/SkPV6OcT7v — محمد المنيع (@Binmanea1) March 18, 2021

بدوره، قال حساب أخبار سدير : "انتقل إلى رحمة الله أحد رجالات الوطن من سدير سعادة اللواء إبراهيم بن عبدالعزيز المنيع (ابو عدنان)غرقاً مساء يوم الخميس في جده. نسأل الله العظيم أن يرزقه أجر الشهداء وأن يعوضه دنياه بالجنة سوف".

وأضاف الحساب في وقت لاحق : "ستتم الصلاة على الفقيد أبو عدنان رحمه الله الساعة الرابعة عصراً في مقبرة شمال الرياض إنا لله وإنا اليه راجعون"، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

وكان اللواء إبراهيم المنيع أحد أبرز رجالات الأمن العام في مدينة جدة، إذ نعاه العشرات من المسؤولين والمواطنين عقب الإعلان من المصادر الأمنية والطبية عن وفاته.