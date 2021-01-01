قناة عبرية : رئيس الشاباك التقى سرا الرئيس عباس ونقل له رسالة تحذير شديدة

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 12العبرية صباح اليوم الجمعة عن رسالة تحذير إسرائيلية شديدة نُقلت إلى الرئيس محمود عباس عبر رئيس جهاز الشاباك خلال اجتماع بينهما عقد بداية الأسبوع الماضي في مقر المقاطعة برام الله.

وقالت القناة العبرية، إن رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان اجتمع بعباس بحضور مسؤول أمريكي رفيع المستوى، ونقل له رسالة تحذير شديدة ا للهجة تتمحور حول مخاوف إسرائيل وأمريكا من انتهاء مفاوضات فتح وحماس في القاهرة بالاتفاق على خوض الانتخابات التشريعية بقائمة مشتركة.

وأضافت القناة، أن المخاوف أيضا من تشكيل حكومة مشتركة، وما يترتب عليه من تولي حماس عدة مناصب وزارية وحصولها على ميزانيات.

وذكرت الصحيفة أن المسؤول الأمريكي نقل لعباس رسالة تحذير مشابهة، حيث عبر الجانبين عن خشيتها من تمكن حماس من العودة إلى لعب دور في الضفة الغربية.

ووفق الصحيفة، فإن رئيس الشاباك حذر عباس من تراجع مكانته وقوته السياسية في حال تشكيل حكومة مشتركة مع حماس أو خوض الانتخابات معها في قائمة مشتركة، مشيرة إلى أن الاجتماع مع عباس تطرق إلى دور السلطة في تفعيل القضايا ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية