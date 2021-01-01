بالفيديو: مظاهرتان في قلنسوة وأم الفحم احتجاجا على الجريمة وتواطؤ الشرطة

قلنسوة/سما/

نُظمت في قلنسوة وأم الفحم صلاة جمعة ومظاهرتين احتجاجيتين ضد الجريمة والشرطة، وآخرها مقتل الشابين ليث نصرة (19 عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) فجر اليوم، الجمعة.

وفي قلنسوة، تظاهر المئات في مدخل المدينة (الدوار الشرقي) وأغلقوا الشارع الرئيسي أمام حركة السير احتجاجا على تفشي العنف والجريمة وتنديدا بتقاعس الشرطة في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتعود حيثيات الجريمة إلى فجر اليوم، حينما اقتحم جناة منزلا كان يجلس داخله 4 شبان وهم أصدقاء، حيث قطعوا الكهرباء عن المكان وأطلقوا النار على جميعهم؛ ما أسفر عن مقتل اثنين منهم متأثرين بجراحيهما الخطيرة فيما يتلقى الآخران العلاج في مستشفى "مئير" في كفار سابا.

وفي أم الفحم، أدى المئات صلاة الجمعة ثم توجهوا سيرا على الأقدام وتظاهروا أمام مركز الشرطة في المدينة، وذلك للأسبوع العاشر على التوالي بدعوة من الحراك الفحماوي الموحد.

ودعا الحراك الفحماوي الموحد، البلدات العربية إلى التظاهر من أجل التصدي لظاهرة العنف والجريمة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وكانت اللجنة الشعبية في قلنسوة قد دعت إلى مظاهرة صاخبة وغاضبة عقب الصلاة للمطالبة بمحاربة الجرائم المستشرية؛ مؤكدة أن "مشاركتكم وصرختكم لا بد أن تخرج إلى الشوارع حتى نعيد الأمن والأمان لبلدتنا ومجتمعنا. سكوتنا سيعطي الضوء الأخضر لمواصلة الجريمة واستهتار الشرطة".





وقالت اللجنة الشعبية في قلنسوة إن "شلال دماء أبنائنا يستصرخ الضمائر الحية. فقد الأمن والأمان. نستنكر العنف والجريمة التي استشرت، ونستنكر وندين إطلاق النار على أهل مدينتنا".

هذا، وبلغ عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجديد 21 قتيلا، وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة وخالد حصري من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة.