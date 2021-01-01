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مستوطنون يحرقون سيارتين ويخطون شعارات عنصرية ببيت إكسا في القدس المحتلة

الجمعة 19 مارس 2021 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحرقون سيارتين ويخطون شعارات عنصرية ببيت إكسا في القدس المحتلة



القدس المحتلة /سما/

أحرق مستوطنون فجر اليوم الجمعة، سيارتين وخطّوا شعارات عنصرية في قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.

ونقلت  مصادر محلية في القرية، قولها إن مستوطنين خطوا شعارات عنصرية وأحرقوا سيارتين جنوب قرية بيت إكسا بعد أن اقتحموا القرية فجرا، لافتة إلى أن السيارتين تعودان للمواطن حمدان كرشان.

وأشارت المصادر إلى أن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني حضرت إلى المكان وعملت على إخماد الحريق الذي أتى على السيارتين بالكامل.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية عقب الحادث وقامت باستجواب عدد من المواطنين.

يذكر أن هذا الاعتداء العنصري هو الرابع الذي تتعرض له قرية بيت إكسا على يد مستوطنين خلال الفترة الماضية.

#مستوطنون #شعارات عنصرية #بيت اكسا #القدس المحتلة #اسرائيل #الدفاع المدني الفلسطيني

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