مستوطنون يحرقون سيارتين ويخطون شعارات عنصرية ببيت إكسا في القدس المحتلة

القدس المحتلة /سما/

أحرق مستوطنون فجر اليوم الجمعة، سيارتين وخطّوا شعارات عنصرية في قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.

ونقلت مصادر محلية في القرية، قولها إن مستوطنين خطوا شعارات عنصرية وأحرقوا سيارتين جنوب قرية بيت إكسا بعد أن اقتحموا القرية فجرا، لافتة إلى أن السيارتين تعودان للمواطن حمدان كرشان.

وأشارت المصادر إلى أن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني حضرت إلى المكان وعملت على إخماد الحريق الذي أتى على السيارتين بالكامل.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية عقب الحادث وقامت باستجواب عدد من المواطنين.

يذكر أن هذا الاعتداء العنصري هو الرابع الذي تتعرض له قرية بيت إكسا على يد مستوطنين خلال الفترة الماضية.