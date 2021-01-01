قوات الاحتلال تداهم عدة محال تجارية وتفتش منزلاً في الخليل

الخليل/سما/

داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، عدداً من المحال التجارية في مدينة الخليل، وفتشت منزلاً في بلدة بيت عوا جنوب غرب المدينة.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الجلدة بمدينة الخليل، وداهمت عددا من المحال التجارية وفتشتها، عرف من أصحابها: زياد مجاهد، وتامر مجاهد، كما داهمت منزلا في بلدة بيت عوا يعود للمواطن محمود السويطي، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي لمدينة الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقت مرورهم.