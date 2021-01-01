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الاحتلال يستهدف أراضي المزارعين ورعاة الأغنام والصيادين وسط قطاغ عزة

الجمعة 19 مارس 2021 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف أراضي المزارعين ورعاة الأغنام والصيادين وسط قطاغ عزة



غزة/سما/

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أراضي المزارعين ورعاة الأغنام شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والصيادين في بحر مدينة غزة، بنيران الأسلحة الرشاشة.

وأفاد مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الآليات العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق مخيم المغازي أطلقت الرصاص صوب مجموعة من المزارعين ورعاة الأغنام وهم يقومون بالفلاحة والرعي وأجبرتهم على ترك المكان ومغادرته.

كما استهدفت بحرية الاحتلال مراكب الصيادين على بعد ثلاثة أميال في بحر منطقة السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة بالرصاص، وفتحت صوبها خراطيم المياه.


وتتعمد قوات الاحتلال يوميا استهداف المزارعين في الأراضي الحدودية شمال وشرق القطاع والتنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة.

#االاحتلال #اراضي المزارعين #الصيادين #مخيم المغازي

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