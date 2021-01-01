الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 153 حالة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 2913 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 574 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 58417، منها 2607 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 153 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 55236 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 100، منها 69 حالة خطرة.