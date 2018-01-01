هل يعتقد بايدن أن محمد بن سلمان "قاتل"؟... البيت الأبيض يرد..

وكالات

وسط الحرب الكلامية المتصاعدة بين موسكو وواشنطن إثر وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"القاتل"، رد البيت الأبيض على سؤال عما إذا كان بايدن يعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "قاتل" أيضا أم لا؟.

جاء ذلك في الموجز الصحفي اليومي للبيت الأبيض، مساء الخميس، حيث سأل صحفي المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، عما إذا كان بايدن يندم على وصف فلاديمير بوتين بـ "القاتل"، ردت ساكي: "لا، لقد أعطى الرئيس إجابة مباشرة على سؤال مباشر"، في إشارة إلى إجابة بايدن بـ"نعم، أعتقد" عند سؤاله في مقابلة مع قناة ABC News عما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل".

ثم وجه الصحفي سؤالا آخر إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض عما إذا كان بايدن يعتقد أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان "قاتل"، وأجابت ساكي قائلة: "لا أعتقد أنني بحاجة لإضافة المزيد من الأسماء القاتلة من المنصة اليوم".

وكان بايدن قد كشف في نفس المقابلة عن السر وراء عدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية اغتيال الصحفي المعارض السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول عام 2019.

وقال الرئيس الأمريكي: "تم فرض عقوبات على كل المتورطين باغتيال خاشقجي، ولكن ليس من ضمنهم ولي العهد السعودي، لأن الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات على قادة الدول الحليفة".

يذكر أن الاستخبارات الأمريكية أعلنت في تقرير نشر أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.