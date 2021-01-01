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فتح: ما يجري في الشيخ جراح عملية تطهير عرقي

الجمعة 19 مارس 2021 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: ما يجري في الشيخ جراح عملية تطهير عرقي



رام الله / سما /

 اعتبرت حركة فتح أن ما يجري في الشيخ جراح في قلب القدس العاصمة، عملية تطهير عرقي وجريمة بحق الإنسانية جمعاء، وهو بداية لسلسة إجراءات عدوانية في القدس تهدف الى إفراغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين بالقوة العسكرية المغلفة كذبا بقانون العنصرية للمحتل.

وأكد عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي، في بيان له اليوم الجمعة، أن شعبنا الفلسطيني العظيم المرابط في القدس وكل من يستطيع الوصول للمنازل المهددة، سيقاوم الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية التي تهدد الوجود والهوية الوطنية الفلسطينية في القدس.

ودعا القواسمي دول العالم للتدخل الفوري واستخدام نفوذها السياسي والضغط على دولة الاحتلال لمنعها من القيام بعمليات التهجير القصري للمواطنين الفلسطينيين من بيوتهم.

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