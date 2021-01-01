حماس تعقب على ما يتم تداوله بشأن تشكيل قائمة مشتركة مع فتح

غزة / سما /

أصدر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، صباح اليوم الجمعة، بيانًا صحفيًا يوضح فيه حقيقة القائمة المشتركة بين حركتي فتح وحماس لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال بدران في البيان، إن القائمة التي تدعو لها حركة حماس هي قائمة وطنية عريضة تضم طيفا واسعا من أبناء شعبنا وفصائله، وبما يخدم مصلحة شعبنا وإعادة لحمته، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني.

وأضاف: "أبوابنا وعقولنا وقلوبنا مفتوحة لكل صاحب رأي فيما يخص التحالفات الوطنية للانتخابات، وإن نجاح القائمة الوطنية لا يعني حرمان اي طرف فلسطيني من حقه في الترشح وخوض الانتخابات، وإن ما نص عليه ميثاق الشرف في القاهرة أكد مرة أخرى أن الانتخابات ستسير بصورة نزيهة وشفافة".

وتابع: "نواصل الجهود لكي تعكس الانتخابات صورة مشرقة عن شعبنا وهويته الحضارية، واستعادة الحياة السياسية الفلسطينية تحت قبة المجلس التشريعي، وهو ما يعزز قوة المؤسسات الفلسطينية، ويفتح المجال أمام نقاش عملي وجدي لمرحلة من العمل الوطني المشترك عنوانها التحرير وإقامة الدولة وإنجاز حقوق شعبنا".