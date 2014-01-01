رام الله / سما /

واصلت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) تغطيتها لآخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، إذ سجل يوم أمس وفاة 18 موطناً، و2311 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 2608 وفاة.

كما ركزت الصحف على تأكيد مؤتمر بيت المقدس الدولي العاشر في ختام أعماله على مركزية القدس لدى العرب والمسلمين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

مؤتمر بيت المقدس الدولي العاشر يختتم أعماله بتأكيد مركزية القدس لدى العرب والمسلمين

إقالة ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها

اشتية يثمن منحة الصناديق العربية والاسلامية بقيمة50 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية والتطويرية

أكثر من 60 مؤسسة أميركية وفلسطينية ودينية تطالب إدارة بايدن بتنفيذ وعوده

18 وفاة و2311 إصابة بـ "كورونا"

إسرائيل تتسلم رسالة من "الجنائية الدولية" تتعلق باتهامها بارتكاب جرائم حرب

"الوزاري الخليجي" يؤكد موقف دول المجلس الثابت من القضية الفلسطينية

مجلس حقوق الإنسان يناقش تقارير المفوض السامي المتعلقة بالاستيطان والحالة في فلسطين

مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح تطلق اسم المناضل الطيب عبد الرحيم على استديو إذاعة موطني

روسيا: نقل كوسوفو لسفارتها الى القدس المحتلة تتناقض مع القرار الدولي 1244

"الانتخابات" تبدأ غدا باستقبال طلبات الترشح لـ "التشريعية"

تظاهرة في القدس ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية ودعما لأهالي النقب

حزمة دعم إيرلندية للأونروا

الأيام:

"الوباء": 18 وفاة، و2311 إصابة، دفعات جديدة من اللقاحات تصل قريباً

الاحتلال يخطر بهدم ستة منازل في القدس وتجريف مساحات من أراضي جينصافوط

إدارة بايدن تعكف على وضع خطة لإعادة العلاقات الأميركية مع السلطة

"المحكمة الجنائية" تبلغ إسرائيل: التحقيق يشمل الاستيطان، وحـرب 2014، ومـســيـرات الـعــــودة

إشتية يفتتح أعمال مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي

الرئيس يقرر إقالة ناصر القدوة من مؤسسة ياسر عرفات

الوكالة الأوروبية للأدوية: لقاح أسترازينيكا "آمن وفعال"

حقوقيون: ميثاق الشرف يبدد أي مخاوف من تأثير حالة الطوارئ على الانتخابات

الأردن: 74 وفاة و9192 إصابة جديدة بـ "كورونا"

القدس:

الوكالة الأوروبية للأدوية: لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "آمن وفعال"

إدارة بايـدن تتجـه نحـو إعـادة تطبيع العلاقات مع السلطة الفلسطينية

18 وفاة و2311 إصابة جديدة بالفيروس و55 .. موصولون بأجهزة التنفس

الاحتلال يخطر بهدم منزلين بالعيسوية ويجبر عدة عائلات في سلوان على تفريغ منازلها تمهيداً لهدمها

كنعان: نثمن مواقف العاهل الأردني وولي عهده تجاه فلسطين والقدس

مؤتمر بيت المقدس الدولي العاشر يختتم أعماله بالتأكيد على مركزية القدس لدى العرب والمسلمين

توصية باستخدام "جونسون آند جونسون" ضد النسخ المتحورة

١١ وفاة و١٦١٢ إصابة بالوباء في إسرائيل خلال ٢٤ ساعة

بوتين يهزأ من بايدن ردا على وصفه "القاتل" ويتعهد الدفاع عن مصالح روسيا

الانتخابات الإسرائيلية الرابعة خلال عامين قد لا تشكل حلا للشلل السياسي