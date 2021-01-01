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ضاحي خلفان يكشف عن دور جديد لإسرائيل في المنطقة

الجمعة 19 مارس 2021 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضاحي خلفان يكشف عن دور جديد لإسرائيل في المنطقة



وكالات

وصف الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أمس الخميس، موقف العرب تجاه إيران بـ"المحير"، وأن الولايات المتحدة "على ما يبدو" أسندت مهمة دعم حلفائها في الشرق الأوسط إلى إسرائيل.

ونشر خلفان تغريدة جديدة له، أمس الخميس، على حسابه الرسمي على "تويتر"، ذكر من خلالها أن أمريكا أسندت دعمها للحلفاء في الشرق الأوسط لإسرائيل، إما لكونها عاجزة أو لأنها تريد تبادل الأدوار.

وأوضح خلفان أنه في الحالتين إسرائيل أجدر بلعب هذا الدور عن أمريكا، في ظل تراجع القوة العظمى إلى الخطوط الخلفية لتحل ثانيا بعد الصين العملاقة، بدعوى أن الصين لا تحارب وسياستها قمة في العقلانية.

وفي تغريدة أخرى له، قال ضاحي خلفان:إن إيران نجحت في قتل العرب بالعرب، أحضرت الحطب وأشعلت النار.

ونشر خلفان تغريدات عدة في حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الخميس، هاجم فيها إيران، مدعيا "أن العرب يقفون موقفا محيرا من إيران، فبإمكانهم فعل الشيء نفسه".

وتابع خلفان "إيران فيها من المعارضة السنية والشيعية ما يمكن أن يُدعم فيها أركان الملالي، لكن سياسة العرب لا تعمل على نفس النمط الإيراني، وبالتالي فإن إيران تستغل ذلك"، معتبرا أن "إيران لا تخوض حربا على العرب ولكنها تجند عربا على العرب".

واستطرد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، قائلا: حروب التقية التي نجحت إيران في استخدامها بذكاء في المنطقة تحتاج إلى من يفكر فيها بعمق، ففي الوقت الذي يعلن فيه ظريف مد يد إيران إلى جيرانها، فإن حروبه على الجيران من خلال وكلاء مجندين لخدمة إيران تسير على قدم وساق.

#ضاحي خلفان #اسرائيل #ايران

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