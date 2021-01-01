  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الذهب يتراجع مع قوة الدولار

الجمعة 19 مارس 2021 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الذهب يتراجع مع قوة الدولار



وكالات - سما-

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ تمسك الدولار بمكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع في عوائد الخزانة الأمريكية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1733.74 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:51 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 1755.25 دولار أمس الخميس.

في حين وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1731.50 دولار للأونصة.

وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى شركة "أكسي" للخدمات المالية: "الدولار يتجاوب مع ارتفاع العوائد مثلما يفعل في المعتاد، لكنه أيضا يتفاعل مع وضع أقوى للاقتصاد الأمريكي الذي يبدو أنه يتحسن بوتيرة أسرع".

وأضاف: "إذا زادت قوة الاقتصاد وما زال لا يوجد تضخم، فهذا سيء للذهب".

وانتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين، بدعم من ارتفاع العوائد التي تماسكت بالقرب من أعلى مستوى في ما يزيد عن عام، مما يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2650.19 دولار للأونصة، بعد أن ارتفع 7.3 بالمئة في الجلسة السابقة، بعدما خفضت شركة "نورنيكل" الروسية، وهي أكبر منتج في العالم للمعدن، تقديراتها للإنتاج، مما غذى مخاوف بشأن الإمدادات.

المصدر: رويترز

#الذهب الدولار #الدولار الذهب

الأكثر قراءة اليوم

"ماما سامية"... أول رئيسة أفريقية مسلمة ومحجبة (صور)

تركيا تبلغ قنوات الإخوان رسميًا بمنع الهجوم على مصر ووقف البرامج السياسية

الرئيس يقرر إقالة القدوة من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها

"لا يوجد شعب فلسطيني".. وزير اسرائيلي يهاجم الاسلام: "دين عنف وإرهاب" ومنصور عباس يعقب

اختفاء غواصة روسية تحمل صواريخ كروز قبالة "سواحل إسرائيل"

الشيخ يرد على تصريحات ريفيلين بشأن مشاركة المقدسيين بالانتخابات الفلسطينية

لجنة الانتخابات تصدر تنويهاً مهماً للرأي العام

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 153 حالة

حماس تعقب على ما يتم تداوله بشأن تشكيل قائمة مشتركة مع فتح

الاحتلال يخطط لربط تل أبيب ومستوطنات شمالي الضفة بقطار

قيادي فتحاوي عن مبدأ الشراكة مع حماس: ماذا جرى عند ساعة الانتخابات؟

صحيفة عبرية: إسرائيل والانتخابات المقبلة.. من ائتلاف برأسين إلى حكومة مسخ!

اعلان سما رسائل