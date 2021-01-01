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مرشح لمنصب حاكم ولاية فرجينيا يدعم الـ BDSويرفض الظلم الذي يتعرض له شعبنا

الجمعة 19 مارس 2021 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرشح لمنصب حاكم ولاية فرجينيا يدعم الـ BDSويرفض الظلم الذي يتعرض له شعبنا



رام الله / سما /

قال عضو مجلس النواب في ولاية فرجينيا، والمرشح لمنصب لحاكم الولاية، لي كارتر، إنه يدعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها الـBDS، ويعتقد أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هي من بين أسوء الانتهاكات الجارية حالياً حول العالم .

وهاجم المرشح لي، في اول مناظرة عبر الفيديو كونفرنس، حول منصب حاكم ولاية فرجينيا وكالة "المجلس الاستشاري فرجينيا إسرائيل" وهي (وكالة حكومية لمساعدة الشركات الإسرائيلية على بناء وتنمية عملياتها في الولايات المتحدة من خلال فرجينيا)، ومعارضاً وجود مثل هذه الوكالات وخاصة مع دولة مثل إسرائيل التي تمارس احتلالا عسكريا على شعب أسير .

واعتبرت هذه التصريحات الأولى على مستوى مرشح لمنصب بحجم حاكم ولاية، في الوقت الذي دعا فيه ناشطو أبناء الجالية العربية والفلسطينية إلى دعم المرشح لي في الانتخابات المقبلة في الثاني من شهر تشرين الثاني العام الحالي .

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