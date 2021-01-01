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حالة الطقس

الجمعة 19 مارس 2021 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس



رام الله / سما /

تسود أجواء باردة بشكل ملموس صباحاً، وفي ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتصبح الأجواء معتدلة نسبياً في المناطق السهلية والساحلية، وتبقى باردة نسبياً في الجبال، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة مجدداً ويسود طقس بارد نسبياً بوجه عام في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية الى شمالية شرقية.

أما يوم غد السبت، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الى دافئة بشكل عام، ومائلة قليلاً للبرودة في الجبال، مع سحب عالية في السماء، ومع ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

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