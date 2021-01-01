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الصحة تكشف ما حدث في مستشفى الخليل..صور

الجمعة 19 مارس 2021 02:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تكشف ما حدث في مستشفى الخليل..صور



الخليل/سما/

 كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ما حدث داخل غرفة أحد المرضى في مستشفى الخليل الحكومي، حيث سقط السقف المستعار "الفورسيلنغ" داخل الغرفة، فيما انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بتعليقات مسيئة للمستشفى.

وأشارت الوزارة إلى أن سقف "الفورسيلنغ" مثبت بجسر في الاسمنت، ومعه جسر البرادي التي تفصل بين أسرة المرضى داخل الغرفة.

وتابعت أن التقارير الفنية الداخلية وحتى آراء فنيين من خارج المستشفى أكدت أن سقوط هذا السقف رغم أنه مثبت في الاسمنت ووجود آثار انحناء على الجسر الخاص بالبرادي والجسر الخاص بسقف الفورسيلنغ يثبت أن انهيار السقف كان بفعل فاعل نتيجة شد الستائر بقوة وليس صدفة.


وأكد مدير المستشفى د. طارق البربراوي أن تقريراً فنياً مفصلاً بالحادث جرى تقديمه إلى الشرطة ومحافظ المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة ومعرفة مفتعل هذا الحادث الذي لا يُعرف سبب الإقدام على افتعاله!

وعبرت وزارة الصحة عن أسفها إزاء القيام بهذا الفعل الخارج عن عادات شعبنا، ومحاولة تشويه مرافق الوزارة.



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#وزارة الصحة الفلسطينية #مستشفى الخليل #الفورسلينغ #سقوط سقف مستعار #سقوط سقف في مستشفى الخليل
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