  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو: "كاف" يعلن عن أفضل هدف في الجولة الرابعة من دوري الأبطال

الجمعة 19 مارس 2021 01:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: "كاف" يعلن عن أفضل هدف في الجولة الرابعة من دوري الأبطال



القاهرة/سما/

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عن أفضل هدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واختار "كاف" هدف محمد مجدي "أفشة"، لاعب الأهلي للفوز جائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


ونافس "أفشة" بهدفه كلًا من المحترف الليبي في صفوف نادي الترجي، حمدو الهوني وليبوهانغ مابوي لاعب صن دوانز الجنوب أفريقي.


وكان "أفشة" قد سجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى فيتا كلوب، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي وانتهت بثلاثية لصالح القلعة الحمراء.

#كاف #الاتحاد الافريقي لكرة القدم #دوري ابطال افريقيا #محمد مجدي افشة #افضل هدف في الجولة الرابعة

الأكثر قراءة اليوم

بن زايد غاضب.. الإمارات توقف استعداداتها لاستضافة قمة بمشاركة إسرائيل وإدارة بايدن

"ماما سامية"... أول رئيسة أفريقية مسلمة ومحجبة (صور)

صحيفة عبرية : الأردن "خرب" زيارة نتنياهو للإمارات بسبب تهميشه له

الشيخ : ‏اجتماع برئاسة الرئيس غدا الجمعة وهذا ما سيتم مناقشته ..

اسعار العملات مقابل الشيكل

اختفاء غواصة روسية تحمل صواريخ كروز قبالة "سواحل إسرائيل"

الشيخ يرد على تصريحات ريفيلين بشأن مشاركة المقدسيين بالانتخابات الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

صة

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

قيادي فتحاوي عن مبدأ الشراكة مع حماس: ماذا جرى عند ساعة الانتخابات؟

صحيفة عبرية: إسرائيل والانتخابات المقبلة.. من ائتلاف برأسين إلى حكومة مسخ!

داخلية غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: كل السيناريوهات قائمة.. وسنتخذ إجراءات أكبر

الرئيس يقرر إقالة القدوة من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها

اعلان سما رسائل