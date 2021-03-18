فيديو: "كاف" يعلن عن أفضل هدف في الجولة الرابعة من دوري الأبطال

القاهرة/سما/

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عن أفضل هدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واختار "كاف" هدف محمد مجدي "أفشة"، لاعب الأهلي للفوز جائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

⚽ ⬅️???? ⬅️ أفشة ⬅️ ???? ⬅️ ????



التمريرة. المراوغة. التسديدة.



هدف لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة ضد فيتا كلوب هو هدف الأسبوع في دوري أبطال إفريقيا. ????#TotalCAFCL | #GoalOfTheWeek pic.twitter.com/5ucXiXZ3vv — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية ???? (@CAFCLCC_ar) March 18, 2021



ونافس "أفشة" بهدفه كلًا من المحترف الليبي في صفوف نادي الترجي، حمدو الهوني وليبوهانغ مابوي لاعب صن دوانز الجنوب أفريقي.

???????? محمد مجدي أفشة (@AlAhly ????????)

???????? ليبوهانغ مابوي (@Masandawana ????????)

???????? حمدو الهوني (@ESTunis1919 ????????)



أجمل أهداف الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، أيهم تظنون سيحصد جائزة الأفضل في هذه الجولة؟ ????#TotalCAFCL pic.twitter.com/sWUP8QcWlj — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية ???? (@CAFCLCC_ar) March 18, 2021



وكان "أفشة" قد سجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى فيتا كلوب، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي وانتهت بثلاثية لصالح القلعة الحمراء.