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الشرطة تنهي 7 حفلات زفاف وتغلق محال تجارية في جنين

الجمعة 19 مارس 2021 01:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تنهي 7 حفلات زفاف وتغلق محال تجارية في جنين



جنين/سما/

أنهت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية مساء اليوم الخميس، 7 حفلات زفاف، وأغلقت 30 محلًا تجاريًا، في جنين، حيث أشارت الشرطة إلى أن ذلك يأتي لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية، بمنع التجمّعات، وإقامة الأعراس، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان لها، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة محافظة جنين، حول إقامة 7 حفلات زفافٍ في المحافظة، على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات، وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها، كما قامت بإغلاق 30 محلاً تجارياً، وإلقاء القبض على 10 أشخاص غير ملتزمين بالبرتوكول الصحي.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الأصول.

وشددت الشرطة على أن الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.

#الشرطة #جنين #محال تجارية #اغلاق محلات #حفلات زفاف #فيروس كورونا

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