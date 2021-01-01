الشرطة تغلق محلات تجارية وصالات أفراح في القدس

القدس المحتلة/سما/

أغلقت الشرطة وقوة مشتركة من المؤسسة الأمنية مساء الخميس، محال تجارية، وصالات أفراح، وحررت مخالفات سلامة العامة، في ضواحي القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان لها، أن الشرطة وقوة مشتركة من المؤسسة الأمنية قاموا بعمل جولات تفقدية للتأكيد على قرار الحكومة ومحافظة القدس بحالة الطوارئ المعلن عنها، تخلل ذلك إغلاق 50 محلًا تجاريًا، وفض أعراس في صالتي أفراح ونادٍ شبابي رياضي، وإغلاق مقهى وحضانة أطفال في الرام، وإحضار أصحابها وتوقيعهم على تعهدات.

وأضافت، أن الشرطة حررت 30 مخالفة لعدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والتباعد، و15 تعهداً على أصحاب محلات تجارية لعدم الالتزام بإغلاقها وفقاً لقرار الحكومة ومحافظ القدس المعلن.