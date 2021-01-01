البدء بالإجراءات المشددة في بيت لحم لمواجهة فيروس "كورونا"

بيت لحم/سما/

باشرت الشرطة وقوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية مساء يوم الخميس، بوضع قيود وتنفيذ إغلاقات داخلية وخارجية للحد من حركة المواطنين، لمنع انتشار فيروس كورونا في محافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان لها، أن المؤسسة الأمنية في محافظة بيت لحم باشرت مساء اليوم، بتنفيذ قرار محافظ بيت لحم كامل حميد القاضي بالإغلاق الشامل للمحافظة من مساء الخميس حتى صباح الأحد، وتشديد الإجراءات الوقائية لمنع الحركة من خلال وضع الحواجز وانتشار مكثف لقوات الأمن، والحد من التنقل على مداخل المحافظة، وفصل المدن الرئيسية عن بعضها البعض؛ بيت جالا وبيت ساحور وبيت لحم وباقي أجزاء المحافظة، إضافة إلى إغلاق المحال والمنشآت الصناعية والتجارية.

وقالت الشرطة: "تأتي هذه الإجراءات للحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم"، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقرارات والتعليمات الصادرة، وإحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول.

من جهته، أكد العميد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة محافظة بيت لحم أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية يرهق المؤسسة الأمنية التي تقوم بضبط الأمن العام، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن كل الإجراءات التي يتم تنفيذها هدفها حماية أبناء شعبنا والحفاظ على الصحة العامة وتخفيف الضغط على المراكز الطبية والمستشفيات والتي وصلت نسبة الإشغال فيها إلى مستويات فاقت كل التوقعات والإمكانيا،ت وأصبحت الحالة الصحية والوبائية على درجة خطيرة جدًا.

وناشد الحاج المواطنين التحلي بمزيد من الوعي والمسؤولية حتى نحمي مجتمعنا من هذا الخطر.