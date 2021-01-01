  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مانشستر يونايتد يفوز على ميلان بأقدام بوغبا..فيديو

الجمعة 19 مارس 2021 12:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يفوز على ميلان بأقدام بوغبا..فيديو



ميلانو/سما/

أطاح فريق مانشستر يونايتد بمضيفه ميلان الإيطالي من دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في مباراة الإياب التي جمعتهما يوم الخميس.

وسجل الفرنسي بول بوغبا هدف الفوز الوحيد للفريق الإنجليزي "الشياطين الحمر"، عند الدقيقة 49 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بمدينة ميلانو.


وانتزع مانشستر يونايتد بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بتفوقه على ميلان (2-1) بمجموع مبارتي الذهاب والإياب، وذلك بعد تعادلهما (1-1) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الخميس 11 مارس الجاري، على ملعب "أولد ترافورد" بمدينة مانشستر.

#مانشستر يونايتد و ميلان #مباراة مانشستر يونايتد و ميلان #اهداف مباراة مانشستر يونايتد و ميلان #ميلانو #الدوري الاوروبي #بول بوغبا #يوروبا ليغ

الأكثر قراءة اليوم

بن زايد غاضب.. الإمارات توقف استعداداتها لاستضافة قمة بمشاركة إسرائيل وإدارة بايدن

"ماما سامية"... أول رئيسة أفريقية مسلمة ومحجبة (صور)

صحيفة عبرية : الأردن "خرب" زيارة نتنياهو للإمارات بسبب تهميشه له

الشيخ : ‏اجتماع برئاسة الرئيس غدا الجمعة وهذا ما سيتم مناقشته ..

اسعار العملات مقابل الشيكل

اختفاء غواصة روسية تحمل صواريخ كروز قبالة "سواحل إسرائيل"

الشيخ يرد على تصريحات ريفيلين بشأن مشاركة المقدسيين بالانتخابات الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

صة

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

قيادي فتحاوي عن مبدأ الشراكة مع حماس: ماذا جرى عند ساعة الانتخابات؟

صحيفة عبرية: إسرائيل والانتخابات المقبلة.. من ائتلاف برأسين إلى حكومة مسخ!

داخلية غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: كل السيناريوهات قائمة.. وسنتخذ إجراءات أكبر

الرئيس يقرر إقالة القدوة من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها

اعلان سما رسائل