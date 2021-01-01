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تركيا تبلغ قنوات الإخوان رسميًا بمنع الهجوم على مصر ووقف البرامج السياسية

الجمعة 19 مارس 2021 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تبلغ قنوات الإخوان رسميًا بمنع الهجوم على مصر ووقف البرامج السياسية



انقرة / وكالات /

قالت مصادر صحفية متواترة إن الحكومة التركية أبلغت قنوات الإخوان في تركيا، رسمياً،  بالتوقف عن بث البرامج السياسية، ومنع أي هجوم على مصر.

وكشف المذيع السابق بقناة الشرق والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، سامي كمال الدين، عبر حسابه على موقع «تويتر»، أنه تم إبلاغ إدارة قنوات «وطن» و«مكملين» و«الشرق» بالتوقف عن مهاجمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكر كمال الدين أيضًا أنه صدرت أوامر بإيقاف كافة البرامج السياسية، وعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري.

ومن جانبه نشر المذيع الإخواني أسامة جاويش تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» أكد فيها الأخبار المترددة عن إبلاغ الحكومة التركية لإدارة قنوات مكملين والشرق والوطن الإخوانية بشكل رسمي بإيقاف البرامج السياسية كافة.

وقال جاويش في نص تغريدته: «رسميا، الحكومة التركية أبلغت إدارة قنوات (مكملين) و(الشرق) و(وطن) بإيقاف برامجها السياسية فوراً، وتخفيف لهجة انتقاد النظام المصري على شاشاتها، غير واضح ما هي الخطوة القادمة بعد هذا القرار».

يأتي هذا فيما أعلنت قناة الشرق اعتذارها عن بث حلقتي اليوم الخميس من برنامجي «الشارع المصري» و«ابن البلد».

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